Drastischer Einbruch im Darlehensgeschäft Traum vom Eigenheim für viele geplatzt

Der Traum von den eigenen vier Wänden rückt für viele gerade in den Hintergrund. Die Zinsen fürs private Baudarlehen sind hoch wie seit dem Jahr 2009 nicht mehr, die Immobilienpreise immer noch hoch und die Kosten für einen Neubau als Folge von zahlreichen Krisen in der Welt stark gestiegen. Verbraucher halten sich entsprechend zurück. Das bekommen auch die Geldinstitute in der Seidenstadt wie zum Beispiel die Volksbank Krefeld und die Sparkasse Krefeld zu spüren.