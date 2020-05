Pescher Paar feiert Goldene Hochzeit : Musik begleitet sie durch ein interessantes Leben

Wolfram und Ulrike Fürll aus Pesch feiern Goldene Hochzeit. Foto: Eheleute Fürll

Korschenbroich Als sich Wolfram und Ulrike Fürll vor 52 Jahren kennenlernten, stellte er ihr eine baldige Hochzeit und eine spannende Zukunft in Aussicht. Beide Versprechen wurden gehalten. Am Dienstag feiert das Paar Goldene Hochzeit.

„Sie wissen, dass Sie im nächsten Jahr bereits verheiratet sind?“ Diese Frage stellte Wolfram Fürll seiner Ulrike beim allerersten gemeinsamen Tanz während einer Chor-Karnevalsfeier 1968. Es dauerte dann doch noch bis zum übernächsten Jahr, aber dafür hält die Ehe bis heute: Am 26. Mai 1970 fand die standesamtliche Trauung in Wuppertal statt, zwei Tage später folgte die kirchliche Trauung in Düsseldorf-Oberkassel. Dort an der Auferstehungskirche war der gebürtige Oberlausitzer Wolfram Fürll leitender Kirchenmusiker. Seine Frau, von Beruf medizinisch-technische Assistentin, sang mit in der Kantorei Oberkassel und kümmerte sich ehrenamtlich um organisatorische Belange. Mit dem damaligen Satz „Ein ‚reiches’ Leben werde ich Dir nicht bieten können – aber ein interessantes!“ brachte Wolfram die Zukunft der beiden sehr treffend auf den Punkt.

Das Paar bekam drei Töchter, lebte und engagierte sich in Oberkassel beruflich sowie in der Politik, im Karneval, in sozialen Projekten und in der Kirche. Mit dem VW-Bulli unternahmen die beiden viele Fahrten durch Osteuropa. Bis zu seiner Pensionierung 2002 entwarf Fürll die Disposition zur größten dreimanualigen Sauer-Orgel im Rheinland für die Auferstehungskirche, als Dirigent folgte er Einladungen zu Konzert-Reisen nach Bulgarien. Aus der musikalischen Partnerschaft ist eine Freundschaft zu Land und Menschen entstanden und die Familie kaufte sich ein eigenes Feriendomizil in einem kleinen Bergdorf.

1972/73 wurde ein Eigenheim in Pesch errichtet, welches das Jubelpaar 2002 bezog. Am liebsten feiern die Eheleute Fürll gemeinsam mit der großen Familie, zu der sechs Enkelkinder gehören. Die Goldhochzeit soll baldmöglichst mit einer Messe in Oberkassel und einer Familienfeier in einem Waldhotel im Sauerland gefeiert werden.

(RP)