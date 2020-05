Düsseldorf-Oberkassel : Ein Verletzter bei Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

Düsseldorf Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Oberkassel wurden am frühen Montagmorgen von einem Rauchmelder aufgeschreckt. In einer Nachbarwohnung war ein Feuer ausgebrochen. Eine Person wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Eine Bewohnerin des Hauses an der Oberkasseler Straße wurde am Montag gegen 6 Uhr von einem piepsenden Rauchmelder aufgeschreckt, zudem stellte sie Brandgeruch im Treppenraum fest. Sofort alarmierte sie die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwache Quirinstraße und Münsterstraße machten sich auf den Weg nach Oberkassel.

Als die ersten Einheiten vor Ort eintrafen, stieg bereits dichter Rauch aus dem Fenster einer Wohnung im ersten Obergeschoss. Kurz bevor die Feuerwehrleute die Wohnung betreten konnten, öffnete der 49-jährige Mieter die Tür und wurde aus der komplett verrauchten Wohnung in Sicherheit gebracht. Nach der Behandlung durch einen Notarzt kam der Bewohner mit einer Rauchgasvergiftung in ein Düsseldorfer Krankenhaus.

Währenddessen brachten die Feuerwehrleute die Flammen in der Wohnung schnell unter Kontrolle. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchverschlusses im Türrahmen der Wohnungstür konnte eine weitere Rauchausbreitung auf den Treppenraum verhindert werden.

Über einen Badezimmerlüftungsschacht, der alle Etagen miteinander verbindet, hatte sich der Brandrauch auch teilweise in andere Wohnungen ausgebreitet. Weitere fünf Mieter des Hauses wurden vom Rettungsdienst noch vor Ort untersucht, es konnten jedoch keine Anzeichen einer Rauchgasvergiftung festgestellt werden. Mit zwei Lüftern wurde der Rauch aus dem Gebäude geblasen.

Aufgrund der unklaren Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach 80 Minuten war der Einsatz für die 26 Feuerwehrleute beendet. Der Einsatzleiter schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 Euro.

(csr)