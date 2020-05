Interview mit Korschenbroichs Kulturamtsleiterin : „Wir haben über ein Autokino nachgedacht“

Korschenbroich Die Corona-Pandemie hat die Kulturszene größtenteils stillgelegt. Michaele Messmann, Korschenbroicher Kulturamtsleiterin, spricht über Absagen in der Corona-Krise und wie es bald weitergehen kann.

Es sind besondere Zeiten. Auch für Michaele Messmann, die Kulturamtsleiterin der Stadt Korschenbroich. Während Geschäfte, Restaurants und Kirchen unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen, liegt der Kulturbetrieb noch weitestgehend brach. Der ansonsten so vollgetaktete Kulturkalender der Stadt ist leer. Veranstaltungen wurden entweder verschoben oder gleich ganz abgesagt. Künstler sind plötzlich beschäftigungslos.

Veranstaltungen Wegen der Corona-Krise sind in den vergangenen Monaten sämliche Kulturveranstaltungen in Korschenbroich ausgefallen.

Ein schwieriges Jahr für die Kultur. Erinnern Sie sich an einen bestimmten Moment, an dem sie dachten: Das wird ein Reinfall?

Michaele Messmann Ab dem 16. März war klar, dass einiges abgesagt werden muss. Comedy, Jazz-Café, Kabarett, der Kunstfrühling, die internationale Orgelwoche. Es sind zahlreiche Veranstaltungen, die in dieser Zeit stattgefunden hätten.

Kussszene in Corona-Zeiten - Double bei „Tierärztin Dr. Mertens“

Dreharbeiten haben begonnen : Kussszene in Corona-Zeiten - Double bei „Tierärztin Dr. Mertens“

Sollen darüber hinaus bis zum 31. August noch weitere Kulturveranstaltungen in Korschenbroich stattfinden?

Das heißt, es geht vor allem darum, was sich möglicherweise im Herbst noch realisieren lässt?

Messmann Richtig. Wir überlegen, in welche Räumlichkeiten man ausweichen kann, um den nötigen Abstand zu gewährleisten. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie groß die Einschränkungen noch sein werden. Wir versuchen aber die Veranstaltungen, die für den Herbst geplant waren, tatsächlich stattfinden zu lassen.

Messmann Das ist noch unklar. Das hängt mit der Musik-Biennale des Kulturraum Niederrhein zusammen. Wenn dann müsste die komplette Biennale abgesagt werden. Das hängt nicht ans uns. Wobei das Konzert, wenn das Wetter gut ist, am wenigsten problematisch ist. Es soll ja als Open-Air stattfinden.

Messmann So planen wir derzeit. Es bleibt natürlich abzuwarten, wie sich die Regeln bis dahin entwickeln. Wenn wir das wissen, können wir dementsprechend den Vorverkauf steuern und gegebenenfalls weniger Karten anbieten.

Gab es in der Krisenzeit die Überlegung, auch in Korschenbroich andere Formate zu entwickeln, beispielsweise ein Autokino einzurichten, wie es viele Städte in der Region getan haben?