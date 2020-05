Brauchtum in Korschenbroich in Corona-Zeiten : „Unges Pengste findet im Herzen statt“

Brauchtum in Korschenbroich in Corona-Zeiten

Korschenbroich Die Pfingst-Gottesdienste werden gefeiert. Der Kirchturm von St. Andreas wird beflaggt, und ein neuer Pfingstsong betont das Wir-Gefühl. Öffentliche Aktivitäten aber fallen Corona-bedingt aus.

Von den Korschenbroichern wird gesagt, sie machten sich zu Pfingsten das Wetter selbst. In diesem Jahr dürften viele auf Regen hoffen, um vielleicht so den Verzicht auf das traditionelle Schützenfest noch am ehesten verschmerzen zu können, vermutet Horst Thoren. „Es ist schon ein komisches Gefühl. Seit 1949 haben wir durchgängig gefeiert und immer eine tolle Stimmung gehabt“, so der Bezirksbundesmeister. Wegen der Corona-Krise bitten Majestäten und Präsidenten beider Bruderschaften in diesem Jahr Abstandsregeln zu wahren. Die Gewissheit der Gemeinschaft soll dennoch hervorgehoben werden.