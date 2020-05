Grefrath : Grefrather Ehepaar Rothmann feiert Eiserne Hochzeit

Grefrath Eiserne Hochzeit feiern am Samstag Heinz (90) und Marianne (94) Rothmann aus Grefrath. Da viele Menschen mittlerweile immer später heiraten, ist der 65. Hochzeitstag heutzutage ein seltenes Fest.

Heinz Rothmann war zunächst als Bäcker tätig, später arbeitete er in einem Lebensmittelbetrieb. Seine Frau hat als Verkäuferin gearbeitet. Das Jubelpaar hat immer Urlaub in den Bergen geliebt. So zog es sie nach Südtirol und Bayern, vor allem aber in den Schwarzwald, wo sie rund 30 Jahre lang regelmäßig Wanderurlaube verbracht haben. Auch heute gibt es noch Spaziergänge in Grefrath, auch wenn sie nun kürzer ausfallen. „Im Alter geht alles langsamer, und auch das Sehen ist schwieriger“, sagt die Jubelbraut, „aber das Wichtigste ist, dass wir noch zusammen sind.“