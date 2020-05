Hausbrauerei in Düsseldorf : Karl-Heinz Gatzweiler legt die Erweiterung des Schlüssel auf Eis

Karl-Heinz Gatzweiler vor den Gebäuden der Schlüssel-Brauerei an der Bolkerstraße, das Haus rechts soll für eine Erweiterung fallen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Karl-Heinz Gatzweiler hat fünf Jahre um die Erweiterung seiner Hausbrauerei Schlüssel an der Bolker Straße gekämpft. Die Corona-Krise stoppt die Investition in der Altstadt nun aber erst mal.

Karl-Heinz Gatzweiler hat an der Bolker Straße große Pläne: Das von ihm erworbene Nachbarhaus an der Bolker Straße soll fallen, sechs neue Lagertanks und ein neuer Gastraum sollen entstehen. 3,5 Millionen Euro will der Düsseldorfer dafür in die Hand nehmen. Daraus wird jetzt erst einmal nichts.

Der Eigentümer des Nachbarhauses hatte sich vor dem Verwaltungsgericht gegen die Pläne Gatzweilers gewehrt. Die Richterin kam zum Ortstermin und konnte schließlich keine großen Einschränkungen für den Nachbarn erkennen. Sie folgte nicht seiner Auffassung. Aber jetzt, wo Gatzweiler bauen kann, macht die Corona-Krise das Geschäft kaputt. „Ich lege die Pläne deswegen erstmal auf Eis“, sagt Gatzweiler.

Die Schließung der Gastronomie hat verheerende Folgen. „Der Fassbierabsatz, welcher bei uns einen Anteil von rund 85 Prozent des Absatzvolumens beträgt, ist gänzlich eingebrochen“, sagt der Inhaber der Hausbrauerei. Daher gehe es nun einzig und allein darum, die Arbeitsplätze zu sichern. „Da derzeit kein Ende der Situation in Sicht ist, ist es meine Hoffnung, den Absatz des Flaschenbieres im Handel zu steigern“, so Gatzweiler.

Zudem hat die Brauerei einen „Pick-up Service“ ins Leben gerufen, bei dem bereits an zwei Samstagen vor dem Nasebands an der Mühlenstraße Spezialbiere, die es sonst ausschließlich an bestimmten Tagen im Jahr im Schlüssel vom Fass gibt, angeboten wurden. Die Resonanz sei sehr positiv gewesen, die Aktion soll wiederholt werden.