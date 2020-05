Betreuung in der Corona-Krise : Sterbebegleitung übers Telefon

Monika Degenhardt (links) und Renate Land, Koordinatorinnen des ambulanten Hospiz-, Trauerbegleitungs- und Palliativberatungsdienstes „Klaus Hemmerle“ beim Malteser Hilfsdienst, in ihrem Büro in Kempen. Foto: Emily Senf

Kempen Wie gelingt Sterbebegleitung, wenn die Ehrenamtler die Menschen nicht mehr besuchen dürfen? Die Restriktionen während der Corona-Krise stellen Hilfsdienste vor Herausforderungen. Sie setzen auf Telefonate, Briefe und Whatsapp.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter dürfen derzeit nicht zu den Menschen, die sie betreuen, aber den Kontakt lassen sie trotzdem nicht abreißen. Die Beschränkungen durch die Corona-Pandemie erschweren die Tätigkeit der Ehrenamtler des ambulanten Hospiz-, Trauerbegleitungs- und Palliativberatungsdienstes „Klaus Hemmerle“ um ein Vielfaches. Senioreneinrichtungen beispielsweise dürfen sie derzeit nicht betreten. Damit sie diejenigen, die ihre Hilfe brauchen, trotzdem erreichen, telefonieren sie und schreiben Briefe sowie Nachrichten über das soziale Netzwerk „Whatsapp“. „Eine von ihnen hat auch schon mal einen Knochen für den Hund in den Briefkasten geworfen“, berichtet Monika Degenhardt. Doch der menschliche Kontakt, ihr wichtigstes Gut, fehlt.

Degenhardt und ihre Kollegin Renate Land koordinieren den Dienst „Klaus Hemmerle“, benannt nach dem einstigen Bischof von Aachen, innerhalb des Malteser Hilfsdienstes Kreis Viersen von ihrem Büro in Kempen aus. Wäre nicht die Corona-Krise dazwischengekommen, würden am 13. Mai zehn Aspiranten ihren Ausbildungskurs beenden und den Pool der derzeit 37 ehrenamtlichen Kräfte erweitern. Aber: „Der Kurs ist steckengeblieben“, sagt Land. Wann und wie es weitergehe, müsse man nun abwarten.

Info Kontakt zu den Hilfsdiensten Kontakt zum ambulanten Hospiz-, Trauerbegleitungs- und Palliativberatungsdienst „Klaus Hemmerle“ des Malteser Hilfsdienstes Kreis Viersen, Verbindungsstraße 27 in Kempen, unter Telefon 02152 9590420. Adresse des ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes der Hospizinitiative Kreis Viersen: Hildegardisweg 3 in Viersen, Ruf 02162 29050.

Der Hospizdienst wurde vor fast 26 Jahren in Grefrath gegründet. Vor fünf Jahren wurden alle Tätigkeiten in der bisherigen Dependance in Kempen gebündelt. Regelmäßig finden bei den Maltesern Kurse statt, um weitere ehrenamtliche Begleiter auszubilden; im vergangenen Jahr waren es zwei, nun hätte eben der nächste enden sollen. Eine Abschlussprüfung gibt es nicht, aber für die Teilnehmer sei die Kurszeit dennoch immens wichtig, betont Land: „Viele denken nicht bis zum Lebensende. Bei uns lernen sie, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen.“

In den Wochen seit Ausbruch der Krise sind vier der Personen, die von Malteser-Ehrenamtlern an ihrem Lebensende betreut werden, gestorben. Neue wenden sich derzeit kaum an den Dienst, dabei können sich auch Krankenhäuser, Seniorenheime und Hausärzte direkt an sie wenden. Während der Corona-Krise bieten die Malteser allerdings vermehrt Trauerbegleitung an. Der Bedarf sei hoch, berichtet Degenhardt, und die Trauer nicht an den Tod gebunden. „Man trauert auch, wenn man seine Angehörigen nicht sehen darf.“ Gerade für ältere Menschen sei die Isolation schwer zu ertragen. Jüngst haben die Malteser entschieden, in besonderen Fällen und wenn der Betroffene und die Angehörigen einverstanden sind, Personen wieder zu Hause zu besuchen.

Auch die Hospizinitiative Kreis Viersen hat ihr Trauerangebot bestehend aus Spaziergängen und einem gemeinsamen Frühstück ausgeweitet. Da Treffen in Gruppen derzeit nicht möglich sind, bieten die 25 Ehrenamtler verstärkt Einzelbegleitung etwa in Form eines Spaziergangs an. Die Treffen werden nach den persönlichen Bedürfnissen der Trauernden gestaltet; so ist es möglich, sich mit ausreichendem Abstand in den Büros der Hospizinitiative treffen, bei der Person zu Hause oder zu einem Spaziergang im Wald. Auf Wunsch können auch Telefonate geführt werden.

Die Sterbe- und Trauerbegleiter der Malteser versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. „Wir sind viel im Austausch“, sagt Degenhardt. Wenn der Kummer zu groß wird, klingeln die Mitarbeiter bei ihren Menschen, stellen sich auf die Straße und winken oder halten einen kurzen Plausch auf Distanz. Doch den persönlichen Kontakt könne all das nicht ersetzen, sagt Land. Umso größer ist die Freude, dass die NRW-Landesregierung angekündigt hat, dass vom kommenden Sonntag an Bewohner von Alters- und Pflegeheimen wieder Besuch von Familienangehörigen und Freunden bekommen dürfen.