Neustart : Die Viertklässler können kommen

In der Astrid-Lindgren-Schule in Kempen ist alles vorbereitet. Anke Fröhling (links) und Sabine Stammen freuen sich auf die Viertklässler. Foto: Wolfgang Kaiser

Kempen Ab Donnerstag geht es auch für die Viertklässler wieder los. Die Kempener Grundschulen sehen sich gut vorbereitet. Der Unterricht findet wegen der Corona-Bestimmungen auf Distanz statt.

Sabine Stammen sitzt zusammen mit Anke Fröhling über den Schulöffnungs-Konzepten. Ein letzter Blick, denn alles ist vorbereitet: Abstandsmarkierungen ziehen sich durch die gesamte Astrid-Lindgren-Grundschule im Kempener Hagelkreuz. Auf dem Schulhof malen Kollegen „Abstands-Regenbögen“, um die 64 Viertklässler willkommen zu heißen. Dies soll ein Stück Normalität vermitteln in außergewöhnlichen Zeiten. Doch klar ist: „Es wird ein komplett anderer Unterricht sein, als Schüler und Lehrer ihn bislang kannten“, sagt Rektorin Sabine Stammen, die gleichzeitig Sprecherin aller Kempener Schulleiter ist.

Zurück zum „Frontalunterricht“: Diesen Begriff mögen beide Lehrerinnen nicht, denn sie setzen auf Partner- und Projektarbeit. Die Interaktion mit den Kindern in den Klassenräumen. In den vergangenen Wochen haben sich die Leiter aller fünf Kempener Grundschulen regelmäßig ausgetauscht und ein gemeinsames Konzept für die Wiedereröffnung der Grundschulen entwickelt. „Die Informationsflut des Ministeriums ist schwierig, man muss sehr flexibel auf die Beschlüsse reagieren“, berichtet Stammen. Anderthalb Meter Abstand wahren, regelmäßig Hände waschen, versetzte Pausen und eine Empfehlung der Lehrer, dass ihre Schüler Masken tragen sollen. „Die 64 Schüler werden in sechs Gruppen aufgeteilt. Wir haben das Glück, dass wir zwei Schulgebäude haben und die Kinder so noch weiter trennen können“, sagt Konrektorin Anke Fröhling. Das erfordert viel Disziplin, sowohl von Schülern, als auch von den Klassenlehrern, die ab Donnerstag wieder unterrichten werden in den Fächern Deutsch und Mathe, aber auch Englisch und Sachunterricht. Dabei sollen die Klassenlehrer zwei Stunden täglich mit der eigenen Klasse verbringen.

Info Rückkehr für alle und am Ende Zeugnisse Die Einzelheiten zur Wiederaufnahme des Unterrichtes regeln die Bundesländer individuell. Bis zu den Sommerferien sollen jedoch alle Schüler wieder in der Schule sein, so der Beschluss der Kultusministerkonferenz. In welcher Form es Zeugnisse für alle Schüler geben wird, ist noch unklar. Ob Noten für das ganze Schuljahr als Grundlage genommen werden oder das zweite Halbjahr gar nicht bewertet wird, steht bislang nicht fest.

Zwar sind die Konzepte der Grundschulen unterschiedlich, aber in den grundsätzlichen Anforderungen wollen alle gleichziehen. Am Donnerstagmorgen wollen Sabine Stammen und Anke Fröhling ihre Schüler nach acht Wochen Zwangspause am Schultor begrüßen. „Die Schüler können flexibel zwischen 7.45 Uhr und 8.15 Uhr kommen“, erklärt Stammen, die die Astrid-Lindgren-Grundschule seit acht Jahren leitet. Die Lehrer freuen sich auf die Kinder und möchten ihnen ein gutes Gefühl vermitteln. „Die Klassenlehrer werden mit den Kindern viel sprechen über die letzten Wochen, über die neuen Regeln und auch darüber, wie man weiter für Zuhause unterstützen kann“, sagt Sabine Stammen.

Unklar bleibt für sie und ihre Kollegen, wie es in der kommenden Woche aussehen wird: Kommen alle Schüler wieder an die Schule? Werden sie in Blöcken unterrichtet? „Wir sind auf alles vorbereitet“, betont Anke Fröhling. Die Kinder haben in den Klassenräumen einen zugewiesenen Platz, dürfen nur mit ihrem Material arbeiten, sitzen mindestens anderthalb Meter voneinander entfernt. Auch in den Räumen sind die Wege auf den Böden markiert. „Das wird nicht Schule sein, wie sie es gewohnt sind, und auch das Stillsitzen wird einigen schwer fallen“, meint die Rektorin. Täglich werden die benutzten Räume von Fachkräften gereinigt.

Viele Fragezeichen gibt es auch bei der weiteren Notbetreuung und im Hinblick auf die Offene Ganztagsschule (OGS) sowie eine mögliche Betreuung einiger Kinder in den Sommerferien. All das ist noch nicht geklärt und wird alle Schulen vor neue Herausforderungen stellen. Deshalb denken Stammen und Fröhling gerade von Woche zu Woche.