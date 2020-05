Kreis Viersen : Das „Stadtradeln“ wird auf den Herbst verlegt

So war es im vergangenen Jahr: Start in Süchteln. Foto: Julia Esch

Kreis Viersen Ursprünglich sollte die Umweltaktion im Kreis Viersen am 18. Mai starten. Nun wird sie wegen der Corona-Pandemie auf drei Wochen im Oktober verschoben. Eine Anmeldung ist voraussichtlich ab Mitte Mai möglich.

Die Umweltaktion „Stadtradeln“ findet im Kreis Viersen wegen der Corona-Pandemie vorerst nicht statt. Der ursprüngliche Zeitraum 18. Mai bis 7. Juni ist gestrichen. Wie der Kreis Viersen weiter mitteilte, soll die Kampagne nun am 5. Oktober starten und – wie üblich nach 21 Tagen – am 26. Oktober enden, wenn es die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zulassen. Der neue Termin liegt überwiegend in den Herbstferien. Im vergangenen Jahr legten kreisweit 2688 Radler bei er Aktion mehr als 500.000 Kilometer zurück.

Um der aktuellen Situation gerecht zu werden, hat sich der Kreis Viersen in Absprache mit den kreis­angehörigen Städten und Gemeinden zur Verschiebung der Aktion entschlossen. „Die Gesundheit geht derzeit vor“, begründet Landrat Andreas Coenen die Entscheidung. An den Zielen der bundesweiten Aktion, auch im Kreis Viersen möglichst viele Bürger aufs Fahrrad zu bringen und so auch einen besonderen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten, hat sich indes nichts geändert.

Das Fahrrad ist nach Angaben der Organisatoren eine sinnvolle Alternative zum Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und zum Auto, um die verbleibenden unvermeidlichen Wege zurückzulegen. „Radfahren bietet die Möglichkeit, sich an der frischen Luft zu bewegen, ohne die Abstandsregeln zu verletzen“, so der Kreis. Die Bewegung im Freien fördere zudem die eigene Fitness und stärke das Immunsystem. Außerdem trägt Radfahren zum Klimaschutz bei, da kein klimaschädliches Kohlendioxid (CO 2 ) freigesetzt wird.

Bei der inzwischen vierten Auflage der Aktion, zu der sich Einzelteilnehmer oder Gruppen registrieren lassen können, gibt es neben Spaß am Radeln auch noch attraktive Sachpreise zu gewinnen. Sie werden am Ende von den Kommunen unter allen Teilnehmern verlost.

„Lassen Sie die Fahrradsaison mit einer Teilnahme beim ,Stadtradeln’ ausklingen und nutzen Sie in diesem Jahr die Herbstferien für Fahrradausflüge und fleißiges Kilometersammeln“, wirbt Catherina Scholer, Organisatorin beim Kreis Viersen. Die Anmeldung zu der Aktion ist voraussichtlich bereits ab Mitte Mai möglich.

Weitere Informationen zum Thema „Stadtradeln“ erhalten Interessierte telefonisch bei Catherina Scholer vom Kreis Viersen unter der Telefonnummer 02162 39-1962 oder per E-Mail an: catherina.scholer@kreis-viersen.de sowie bei den Städten und Gemeinden.

