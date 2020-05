Serie: Im Märzen der Bauer : Ackern für eine reiche Ernte

Info

Eigens zum Schutz der Honigbiene gibt es Bienengefährdungsstufen. Spritzmittel sind in eine Einstufung von B 1 bis B 4 aufgeteilt. B 4 ist dabei für Bienen ungefährlich. Werden andere Spritzmittel ausgebracht, dann richten sich die Landwirte nach den Verordnungen für die Anwendung bienengefährlicher Pflanzenschutzmittel. So werden Mittel unter anderem erst am Abend versprüht, wenn der Bienenflug beendet ist. Übrigens: Auch Verbraucher, die Pflanzenschutzmittel im eigenen Garten benutzen, müssen sich an die Verordnungen halten und dürfen die als bienengefährlich eingestuften Mittel zum Beispiel nicht auf blühende Pflanzen spritzen.