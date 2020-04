Pandemie im Kreis Viersen : 400 Menschen von Corona-Infektion genesen

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind neun weitere Personen positiv auf eine Corona-Infektion getestet worden. Insgesamt wurden bislang 629 Fälle bekannt, 400 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Für die Pflegeheime im Kreis Viersen, in denen Corona-Infektionen nachgewiesen werden konnten, gibt der Kreis Viersen regelmäßig eine Übersicht heraus. In dem Altenheim in Niederkrüchten, in dem bereits zehn Bewohner, die mit Sars-CoV-2 infiziert waren, gestorben sind, sind aktuell zwei Bewohner positiv getestet worden, auch ein Mitarbeiter ist infiziert. Zwei Mitarbeiter befinden sich in Quarantäne. In einem Pflegeheim in Tönisvorst sind zwölf Bewohner positiv getestet worden. Vier Bewohner sind verstorben. Auch sieben Mitarbeiter wurden positiv getestet, zehn Mitarbeiter sind in Quarantäne. In einem Heim in Viersen gibt es fünf positiv getestete Bewohner, zwei Bewohner sind verstorben. Auch ein Mitarbeiter ist infiziert. Zwei Mitarbeiter sind in häuslicher Isolation. In Willich gibt es unter den Bewohnern eines Pflegeheims einen bestätigten Fall, sechs Bewohner sind verstorben. Ein Mitarbeiter ist infiziert, zwei Mitarbeiter sind in Quarantäne. In einem Pflegeheim in Kempen gibt es acht positiv getestete Bewohner, in einem anderen Kempener Heim zwei. In Brüggen wurde bei einem Bewohner und einem Mitarbeiter eines Altenheims eine Infektion nachgewiesen. Der Mitarbeiter ist in Quarantäne.