Parteien in Kempen : Politik bereitet Kommunalwahl vor

Kempen Die Kempener Parteien stellen jetzt ihre Kandidaten für die Kommunalwahl auf. Dabei müssen besondere Sicherheitsbedingungen beachtet werden. Einzig CDU und Grüne haben schon Kandidaten sowohl für das Bürgermeisteramt als auch die Wahlbezirke aufgestellt.

Versammlungen waren geplant, Kandidaten standen in den Startlöchern – doch die Corona-Pandemie machte auch den örtlichen Parteien in Kempen einen Strich durch die Terminplanung. Einzig die CDU und die Grünen haben ihre Kandidaten für die Bürgermeisterwahl und die einzelnen Wahlbezirke im Stadtgebiet bereits bestimmt. CDU-Kandidat für den Chefsessel im Rathaus ist Philipp Kraft. Die SPD hat zwar mit Christoph Dellmans – gemeinsam mit den Grünen – einen Bürgermeisterkandidaten, aber noch keine Bewerber für die Wahlbezirke gewählt. Auch die FDP hat mit Cedric Frances einen Bürgermeisterkandidaten, aber noch keine Bewerber für die Wahlbezirke.

Nun soll das geplante, aber verschobene Prozedere der Kandidatenkür unter besonderen Corona-Sicherheitsbedingungen nachgeholt werden. Den Anfang machen am kommenden Donnerstag, 7. Mai, die Freien Wähler Kempen. Sie tagen im Forum in St. Hubert. Dort sollen Vorsitzender Georg Alsdorf zum Bürgermeisterkandidaten und auch die Kandidaten für die Bezirke gewählt werden. Die SPD hat ihre Wahlversammlung am 20. Mai im Forum. Dort sollen die Bewerberliste und das Wahlprogramm beschlossen werden. Die Liberalen wählen ihre Kandidaten ebenfalls im Forum am 27. Mai. Dann soll auch das Wahlprogramm, das der Parteivorstand vorbereitet hat, verabschiedet werden.