Besondere Sicherheitsbestimmungen : Freilichtmuseum Grefrath öffnet wieder

Grefrath Am Donnerstag, 7. Mai, öffnet das Niederrheinische Freilichtmuseum wieder seine Tore. Bis zu 100 Besucher dürfen zeitgleich auf das Gelände. Großveranstaltungen finden nicht statt.

Das Niederrheinische Freilichtmuseum öffnet am Donnerstag, 7. Mai, wieder seine Tore. „Wir freuen uns, dass wir mit der Öffnung ein Stück weit zur Normalität zurückkehren können“, sagt Landrat Andreas Coenen. „Die Gesundheit der Besucher und Mitarbeiter hat aber oberste Priorität. Deswegen bitten wir um Verständnis, dass die Gäste im Rahmen der Hygienerichtlinien auf einige gewohnte Angebote verzichten müssen.“ So fallen das museumspädagogische Programm und die Führungen bis auf Weiteres aus. Besucher können allerdings den virtuellen Museumsführer nutzen. Die App gibt es in den bekannten Stores sowie über die Homepage des Museums. Das Museumsspiel „Actionbound“ ist aus hygienischen Gründen im Museum leider nicht zu spielen.

Kreisdirektor und Kulturdezernent Ingo Schabrich und das Team des Museums um Leiterin Anke Petrat haben die vergangenen Wochen genutzt, um ein Konzept für die Wiedereröffnung zu erarbeiten, das der Corona-Schutzverordnung gerecht wird. Zunächst dürfen maximal 100 Besucher zeitgleich aufs Gelände. Das Museum hat von dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um Wartezeiten zu vermeiden, können Besucher vorab telefonisch unter Ruf 02158 91730 nachfragen, wie viel aktuell los ist. Der reguläre Eintritt ist ausgesetzt. Das Museum öffnet nach dem Modell „Pay what you want“. Die Besucher können am Ausgang selbst entscheiden, was sie geben möchten, und den Betrag kontaktlos in eine Box werfen. Bereits gekaufte Jahreskarten sind dieses Mal zwei Monate länger gültig.