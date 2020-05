Bürgerbeteiligung startet online : Ideen für bessere Spielplätze gesucht

Kempen „Spiel, Bewegung und Aufenthalt“ heißt eine groß angelegte Konzeption, mit der die Stadt Kempen die Spielplätze und Grünanlagen im Stadtgebiet verbessern will. Wegen der Corona-Krise findet die Bürgerbeteiligung im Netz statt.

Die Kempener sollen sich in ihren Wohnvierteln noch wohler fühlen. Dazu will die Stadt die Aufenthaltsqualität in Grünanlagen oder auf Spielplätzen in den kommenden Jahren weiter verbessern. Dazu läuft seit dem vergangenen Jahr eine aufwändige Untersuchung des Bestands. Das Dortmunder Planungsbüro „Stadtkinder“ entwickelt – unter Einbindung von sieben Fachämtern der Stadtverwaltung – eine Konzeption mit dem Titel „Spiel, Bewegung und Aufenthalt“ für die Stadt Kempen. Nun tritt der Prozess in eine weitere Phase, bei der die Bürger eigene Ideen und Wünsche einbringen können. Ursprünglich sollte es Foren in allen Stadtteilen geben, zu denen die Anwohner eingeladen werden sollten. Wegen der Corona-Pandemie kann es diese Workshops nun nicht geben. Bis Ende Mai können sich die Kempener online an dem Prozess beteiligen.