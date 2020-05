Luise-von Duesberg-Gymnasium : Wenn Schüler in Corona-Zeiten gemeinsam singen

Schüler vom Luise-von-Duesberg-Gymnasium Kempen und vom Rabanus-Maurus-Gymnasium Fulda singen gemeinsam via Internet den Song „Heal the world“ von Michael Jackson. Foto: Stefan Lindner

Kempen Das Kempener Luise-von Duesberg-Gymnasium (LvD) hat gemeinsam mit der befreundeten Rabanus-Maurus-Schule in Fulda ein Chorprojekt auf die Beine gestellt. Zu hören ist es jetzt über die Homepage des LvD.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bianca Treffer

Mit einem französischen Frühlingslied startete Stefan Lindner am Luise-von-Duesberg-Gymnasium (LvD) in Kempen ein erstes besonderes Chorprojekt in Zeiten von Corona. Der Musiklehrer und Chorleiter hatte die Mitglieder des Schulchors zu einem gemeinsamen Lied eingeladen. Jede Sängerin und jeder Sänger sang daheim und sendete das Ergebnis per Smartphone an Lindner, der alles zu einem großen Ganzen zusammenfügte. Nun folgte der zweite Aufschlag: Denn nicht nur die Chormitglieder vom LvD sowie einige Lehrer brachten sich ein, sondern es wurde ein Gemeinschaftsprojekt mit der befreundeten Rabanus-Maurus-Schule in Fulda auf die Beine gestellt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Seit rund anderthalb Jahren besteht zwischen den Chören der beiden Gymnasien eine Freundschaft. Der Kontakt entstand über Lindner. Dessen Studienkollege Simon Kubisch ist Musiklehrer und Chorleiter an der Rabanus-Maurus-Schule. Die Schüler aus Fulda waren im Februar vergangenen Jahres am LvD zu Gast. In diesem Jahr erfolgte im Februar der Gegenbesuch, bei dem unter anderen gemeinschaftlich im Dom zu Fulda gesungen wurde.

Nun hatten die beiden Lehrer die Idee, mit Schülern aus beiden Gymnasien ein Lied kontaktlos einzustudieren. Das Lied war schnell gefunden. Es sollte „Heal the world“ von Michael Jackson sein. „Wir haben den Chorsängern und allen musikinteressierten Lehrern beider Schulen die Noten und Übungsdateien zukommen lassen“, berichtet Lindner. Jeder konnte danach für sich allein zuhause üben.

Dann ging es an die Aufnahmen, bei dem jeder einzelne Sänger wie in einem Tonstudio über Kopfhörer die Musik hörte und vor seinem Handy das Lied sang. Die vielen einzelnen Aufnahmen gingen an Lindner und Kubisch, die in etlichen Stunden daraus ein Gesamtwerk erstellten und alle Stimmen zu einer großen Aufnahme zusammenfügten.