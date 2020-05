Wieder Kunst erleben : Endlich wieder ins Museum!

Düsseldorf Im Laufe der Woche öffnen viele Ausstellungshäuser wieder ihre Türen für Besucher. Wer Kunst endlich wieder live erleben will, muss sich allerdings an Hygienevorschriften halten. Ein Überblick.

So langsam kehrt Normalität ein, nach wochenlanger Schließung dürfen Museen wieder öffnen. Auch Kultureinrichtungen in NRW lassen Schritt für Schritt Besucher ein, allerdings unter bestimmten Schutz- und Hygienemaßnahmen.

So zum Beispiel das Museum Ludwig in Köln, das ab Dienstag wieder geöffnet ist. Wegen der großzügigen Räumlichkeiten ist es zwar auf viele Besucher vorbereitet; trotzdem achtet das Wachpersonal darauf, dass sich nicht mehr als 400 Menschen im Museum aufhalten. Um sich und andere zu schützen, arbeitet das Kassen- und Garderobenpersonal hinter Acrylglasscheiben, Markierungen sollen helfen, den Sicherheitsabstand einzuhalten, alle Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Bis zum 14. Juni ist im Fotoraum noch die Präsentation „F.A. Oppenheim: Stille Ruinen“ zu sehen, am 27. Juni folgt Joachim Brohms Serie „Ruhrlandschaften“.