Hösel : Das Landesmuseum öffnet wieder

Am 10. Mai endet nach fast zweijähriger Laufzeit die beliebte Sonderausstellung „Schaukelpferd und Zinnsoldaten. Kindheit und Jugend in Schlesien“. Foto: RP/Privat

Hösel Am 10. Mai endet die beliebte Sonderausstellung „Schaukelpferd und Zinnsoldaten. So bleibt nicht mehr viel Zeit für einen Ausstellungsbesuch im OSLM. Was bleibt, ist eine reich bebilderte Begleitbroschüre. Außerdem wird nach dem Ende der Laufzeit mit einem digitalen Ausstellungsrundgang die Kindheitsschau virtuell erlebbar sein.

(RP) Es geht endlich wieder los. Ab sofort wird das Oberschlesische Landesmuseum (OSLM) nach rund sieben Wochen wieder geöffnet sein. Auf der Grundlage der NRW-Coronaschutzverordnung vom 4. Mai tastet sich das Museum behutsam an einen geregelten Museumsbetrieb heran. Das Museumsteam bittet die Besucher um Einhaltung der erforderlichen Abstands- und Hygieneregeln. Ausstellungseröffnungen, Vorträge, Lesungen und pädagogische Angebote wird es vorerst nicht geben. Bereits abgesagte Veranstaltungen werden möglicherweise nachgeholt.

Sie visualisiert mit vielen beeindruckenden Exponaten verschiedene Stationen im Leben eines Kindes. Von der Wiege über den Schulranzen bis hin zu Zeichentrickfilmen – die Leihgaben aus zahlreichen Museen in Deutschland und Polen sprechen alle Generationen an. Den Alltag der Kinder prägten auch das Zusammenleben verschiedener Religionen und Nationalitäten, zwei Weltkriege, Heimatverlust durch Umsiedlung, Flucht, Vertreibung oder das Leben im Kommunismus. Als Ersatz für den „Schlesi-Rucksack“ bietet das Museum in Zeiten von Corona für Familien an der Kasse kostenlos Fragebögen mit Aufgaben zum gemeinsame Lösen und Entdecken der Ausstellung an.

Ab dem 17. Mai präsentiert das OSLM die von der Stiftung Sächsischer Gedenkstätten/Gedenkstätte Pirna-Sonnenschein erarbeitete Wanderausstellung „Vergessene Opfer der NS-Euthanasie. Die Ermordung schlesischer Anstaltspatienten 1939-1945“.

Aus der preußischen Provinz Schlesien wurden zwischen April und September 1941 über 2.600 psychiatrische Patienten aus Heil- und Pflegeanstalten nach Sachsen verlegt. Sie sollten in Pirna-Sonnenstein ermordet werden.