Nach Zwangspause: Neanderthal Museum wieder geöffnet : Neanderthal Museum öffnet wieder

Mettmann 165 Besucher dürfen ab sofort zeitgleich im Gebäude sein. Ein extra entwickeltes Chip-System kontrolliert das. Führungen in Kleingruppen und Mini-Kinderpartys sind wieder möglich. Kartenkauf wird Online empfohlen.

Daten 1996 eröffnet, liegt das Museum etwa 400 Meter entfernt von der historischen Fundstelle des weltberühmten Neandertalers. Derzeit läuft „Gladiatoren – Helden der Arena“, immer zu sehen Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr. Mehr via www.neanderthal.de.

Schon den Weg zum Eingang markiert ein grün-phosphoreszierender Kreidestrich, der die Gäste lenkt und führt. „Wir beobachten die Situation, vielleicht leiten wir die Besucher per Absperr-Poller oder Tanzteppich“, führt die Direktoren Alternativen aus. Aufkleber, die darum bitten, Abstand zu halten, gibt es auch in englischer Sprache („please keep distance“), Ein- und Ausgangsbereich sind neu strukturiert – und jetzt mit Empfangsdame.