Geschichte des Kreises Viersen : Demütigende Besatzer-Mentalität britischer Offiziere

Kempen Wie wurden die Soldaten der Alliierten von der heimischen Bevölkerung begrüßt? Und wie verhielten sich die siegreichen Militärs gegenüber den Deutschen? Die Engländer jedenfalls waren weitgehend unbeliebt.

Die Wahrnehmung der Besatzung war unterschiedlich, ja gegensätzlich. Wiederholt ist nach dem Einmarsch der Amerikaner die Rede davon, dass sie deutschen Kindern in Form von Schokolade oder Südfrüchten zukommen ließen. Für viele Menschen am Niederrhein war die erste Begegnung mit schwarzen amerikanischen Soldaten ein besonderes Erlebnis. Vielerorts wird von ihrer Freundlichkeit gegenüber den Kindern berichtet.

Doch das war nur die eine Seite der Medaille. Als die britische Armee das Kommando übernahm, trat deren oft demütigende Besatzer-Mentalität zutage. Offiziere, die zum Teil wohl auch als ehemalige Kolonialsoldaten einen wenig zimperlichen Umgang mit der Bevölkerung gewohnt waren, spielten ihre Macht rücksichtslos aus. Selbst Deutsche, die nachweislich politisch unbelastet waren, stießen auf hochmütige Offiziere. Eduard Royen berichtet: „Am ersten Ostertag kam ein neuer Kommandant nach Kempen, ein Captain Moskowski. Landrat Engels ist mit mir am zweiten Ostertag dreimal zum Kommandanten gegangen. Jedes Mal wurden wir abgewiesen. Am Nachmittag gingen wir zu dritt. Landrat Engels, Bürgermeister Dr. Mertens und ich als Dolmetscher wieder hin. Der Kapitän würdigte uns keines Blickes. Man verwies uns an den ersten Leutnant Pike. Wir schnitten die Frage der Kohle- und Benzinversorgung an und erhielten den Bescheid, wir möchten eine ins Einzelne gehende Aufstellung machen. Dann wurden wir nach dem Werwolf gefragt, sogar verschiedene Namen wurden uns genannt, die den Amerikanern schon mitgeteilt worden waren.“ Der englische Major Bayle entschied am 17. April: „Schulen könnten vorerst noch nicht eröffnet werden. Die Schüler sollten entweder zu den Bauern aufs Feld gehen oder den Schutt wegräumen.“