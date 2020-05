Folgen von Corona in Kevelaer : Kirmes fällt aus, Museum öffnet

Kevelaer Die Stadt reagiert auf die Vorgaben wegen des Coronavirus. Daher wurde das große Volksfest jetzt abgesagt. Auch die Geselligen Vereine sind enttäuscht. Gleichzeitig gibt es einige Lockerungen, das Museum darf wieder öffnen.

Auch ein Wetterfrosch kann sich mal irren. Ordnungsamtsleiter Ludger Holla, der traditionell das Kirmeswetter punktgenau vorhersagt, hatte sich im vergangenen Jahr weite aus dem Fenster gelehnt und versichert: Die Kirmes ist für die kommenden Jahre sicher. Damit hatte Holla auf die Umbaupläne am Peter-Plümpe-Platz angespielt. Doch von Corona konnte der Verwaltungsmann damals noch nichts ahnen. Und jetzt ist nicht die Kirmes sicher, sondern die Tatsache: Das Volksfest fällt aus. Holla gab das am Montag gemeinsam mit Bürgermeister Dominik Pichler, Schausteller-Vertreter Dirk Janßen und Peter Tenhaef von den Geselligen Vereinen bekannt. „Die Verordnung schließt ganz klar Kirmesveranstaltungen aus, daher brauchen wir jetzt nicht mehr zu überlegen“, sagt Pichler. Auch für die Vereine ist das ein echter Schlag, schließlich ist das Fest das Ereignis, auf das der Festkettenträger hinfiebert. „Wir haben daher auch vor, alles um ein Jahr zu verschieben“, sagt Tenhaeff. „Die swingenden Doppelzentner“ wären dann 2021 der Festgebende Verein und Jürgen Völlings der Festkettenträger, „Ich denke, wir haben eine ungewöhnliche Zeit, es wird jeder Verständnis dafür haben“, sagt Tenhaeff. Auch die kleinen Kirmesfeiern in Wetten, Winnekendonk und Kervenheim fallen aus. Twisteden ist im September, da steht die Entscheidung noch aus.

Während das Aus für die Kirmes feststeht, geht es in anderen Bereichen in Kevelaer langsam wieder zu etwas wie Normalität zurück. Am Dienstag wird das Museum wieder öffnen. Museumsleiterin Veronika Hebben ist eifrig dabei, die kommende Legosteine-Ausstellung aufzubauen. „Wir sind froh, dass es hier weitergeht. Denn jetzt kommt wieder Leben in unser Haus. Kultur ist nun einmal für die Menschen gemacht“, sagt sie. Zur Vorsorge sind diverse hygienische Vorkehrungen getrpffen worden. Auch im Museum wird auch Abstand geachtet. Da die Einrichtung wegen Corona so lange geschlossen war, wird die Fayencen-Ausstellung bis zum 13. September verlängert. Eigentlich wäre sie am 3. Mai zu Ende gegangen. Dann haben die Besucher bald die Möglichkeit, zwei Ausstellungen zu besuchen. Denn die Schau zu den Legosteonen soll am 17. Mai eröffnet werden.