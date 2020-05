Noch keine regulären Gottesdienste : Geistliche Impulse als Alternative

Noch werden – wie hier in der Kempener Propsteikirche – keine katholischen Gottesdienste gefeiert. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kempen/Tönisvorst In den katholischen Kirchen von Kempen und Tönisvorst werden erst später wieder Gottesdienste mit Eucharistie gefeiert. Ab 11. Mai gibt es aber ein neues Angebot – geistliche Impulse.

Jeden Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr und an einem weiteren Tag in der Woche soll es ab 11. Mai in den katholischen Kirchen von St. Tönis, Vorst, Kempen und St. Hubert geistliche Impulse und die Möglichkeit zum gemeinsamen Gebet geben. „Zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten und nach Abwägung der Zumutbarkeit möchten wir auf Gottesdienste noch verzichten und bieten stattdessen diese Form der geistlichen Stärkung an“, erklärt der Gemeindereferent der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Kempen-Tönisvorst, Andreas Bodenbenner.