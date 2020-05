Grefrath : Zehntklässler kurz vor Abschlussprüfung

Volle Klassen gibt es in diesen Tagen nicht. Hier unterrichtet Désirée Schöller eine Kleingruppe in Englisch. Vorne im Bild der kommissarische Schulleiter Christian Rütten. Foto: Wolfgang Kaiser

Grefrath In der Grefrather Sekundarschule werden kommende Woche auch die Neuntklässler wieder erwartet. Für die Rückkehr der Neuntklässler der Kempener Gesamtschule gibt es noch keinen konkreten Termin.

77 Schüler hat die Grefrather Sekundarschule im Abschlussjahrgang, der Klasse 10. 75 von ihnen drücken nach der Zwangspause wieder die Schulbank, zwei gehören einer Risikogruppe an, lernen weiterhin online. Wann weitere Schüler, vermutlich Neuntklässler, wieder zur Schule gehen, steht noch nicht fest. Als erster Termin galt der 4. Mai, jetzt soll es am Mittwoch oder Donnerstag nächster Woche losgehen. „Wir wissen es nicht, aber wir haben die fertigen Pläne in der Schublade“, sagt der kommissarische Schulleiter Christan Rütten.