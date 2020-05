Interview mit Elke Terbeck : „Nur wer im System ist, versteht es“

Info

Am Rhein-Maas-Berufskolleg werden mehr als 3300 Schüler in fünf Abteilungen mit 50 Bildungsgängen und weiteren Wahlmöglichkeiten in der Vollzeit, im Dualen System der Berufsausbildung wie in der Ausbildungsvorbereitung unterrichtet. Träger der Bildungseinrichtung ist der Kreis Viersen. Die Schule hat zwei Standorte in Kempen und jeweils eine Dependance in Willich und Lobberich.

Ein Team mit nahezu 200 Pädagogen und Verwaltungsmitarbeitern arbeitet gemeinsam in einem Netz von Kooperationspartnern aus Schulen, Einrichtungen, Universitäten, Verbänden und Unternehmen daran, die jungen Menschen auf die Berufswelt vorzubereiten und zu qualifizieren – vom Hauptschulabschluss bis zum Abitur.