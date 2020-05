Mensch & Stadt : Schule daheim sorgt auch für Frust

Mutter Johanna Skirde unterstützt ihre elfjährige Tochter Katharina bei den Hausaufgaben, so gut es geht. Foto: Wolfgang Kaiser

St. Hubert Seit acht Wochen geht Johanna Skirde nicht zur Schule, dem Luise-von-Duesberg-Gymnasium in Kempen. Die Elfjährige lernt jetzt allein zu Hause in St. Hubert, und das ist eine große Herausforderung für die ganze Familie.

Struktur und einen geregelten Tagesablauf wünscht sich Katharina Skirde sehnlichst zurück. Die Mutter von zwei Kindern weiß gerade nicht, wo ihr der Kopf steht: Homeschooling mit ihrer elfjährigen Tochter Johanna machen, daneben Haushalt, am Abend Homeoffice, und auch ihr 16 Monate alter Sohn möchte Zeit mit seiner Mama verbringen. Ein Kraftakt. „Das Wort Chaos beschreibt unser Leben gerade gut“, meint Katharina Skirde. Die 40-Jährige versucht sich seit acht Wochen als Lehrerin ihrer Tochter, die die fünfte Klasse des Luise-von-Duesberg-Gymnasiums in Kempen besucht, und ist am Limit angekommen: „Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören, und ich möchte einfach Mama sein und unser normales Leben zurück“, sagt die St. Huberterin.

So wie Katharina Skirde geht es gerade vielen Familien. Eine große Herausforderung ist derzeit, die Kinder zu Hause zu unterrichten. Doch nicht nur die Eltern wünschen sich die Schule zurück: „Ich will endlich wieder in die Schule, meine Freundinnen sehen, und auch meine Hobbys wie Schwimmen oder Singen fehlen mir“, sagt das Mädchen traurig. Nach den Sommerferien ist Johanna Skirde von der Grundschule in St. Hubert aufs LvD gewechselt. „Man muss sich in einem komplett neuen Schulsystem zurechtfinden, und dann kommt da eine lange Pause, und wir sind auf uns allein gestellt“, sagt Katharina Skirde.

Die Mutter macht der Schule keinen Vorwurf. Die Lehrer würden sich viel Mühe geben, die Schüler mit persönlichen Ansprachen motivieren. Doch nach zwei Monaten (die Ferien eingeschlossen) wird es immer schwerer für Mutter und Tochter, sich zu arrangieren. „Englisch ist gar nicht Johannas Fach, ein sensibles Thema also“, erzählt die zweifache Mutter. Das bedarf besonderen Fingerspitzengefühls, und täglich stehen Englisch-Vokabeln auf dem Plan. Johannas Herz schlägt für Naturwissenschaften.

Täglich sitzt Johanna um neun Uhr am Morgen an ihrem Schreibtisch, beginnt mit dem, worauf sie „am wenigsten Lust hat zuerst“, wie sie erzählt. Eine Stunde ein Hauptfach, dann eine kurze Pause und bis zwölf Uhr dann die anderen Aufgaben. Zwei Mal pro Woche bekommt sie Arbeitsmaterialien von der Schule geschickt. „Manchmal ist das meiner Meinung nach mit der Verteilung zwischen den Haupt- und Nebenfächern nicht im Gleichgewicht“, findet Johannas Mutter.

Katharina Skirde versucht, ihre Tochter zu unterstützen, wo sie kann, doch sie sieht, dass ihre Energie dem Ende entgegengeht: „Abends verdrücke ich auch mal eine Träne, weil ich körperlich und geistig einfach müde bin“, gibt Katharina Skirde zu, die 2018 der Liebe wegen aus dem Ruhrgebiet nach St. Hubert gezogen ist. Und nicht jeder Tag verlaufe durchweg harmonisch, es komme auch mal zum Streit. Der Alltag liegt brach: keine Ausflüge, keine Freizeitaktivitäten, keine Arbeitsgemeinschaften wie die Turn-AG in der Schule für Johanna. Alles fällt bis auf weiteres aus. Johanna leidet unter den Kontaktbeschränkungen, denn seit Mitte März hat sie ihre Familie, die im Ruhrgebiet lebt, nicht gesehen: „Ich vermisse meinen Papa, meine kleine Schwester so doll“, erzählt die Gymnasiastin. Kontakt hält sie über verschiedene Video-Konferenz-Anbieter, auch den Kontakt zu ihren Freundinnen.

Katharina Skirde ist müde nach so vielen Wochen Ausnahmezustand. Wenn ihr Lebensgefährte abends nach Hause kommt, übernimmt er den gemeinsamen Sohn Henry, und Katharina geht mit ihrer Tochter Vokabeln pauken. „Ich bin ehrlich, man wird lockerer, fernsehen, Handy, Internet, das Limit wurde mit Corona vorläufig erhöht“, sagt die 40-Jährige mit einem Augenzwinkern.