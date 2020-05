Kempener Gastronomie : Walking-Dinner gegen den Corona-Frust

Sie laden ein (von links): Willi Hirschmann (Kemp‘sche Huus), Seyran Alkan (Ela), Jens Baeseler (Falko), Claudia Straeten (Weinhaus Straeten), Manfred Kohnen (Le Petit) und Matthias Ebbinghaus (Haus Ercklentz). Foto: Axel Küppers

Kempen Noch dürfen in den Lokalen keine Gäste bewirtet werden. So bieten fünf Kempener Gastronomen eine besondere Aktion an – ein Menu, bei dem man von einem Restaurant zum anderen spaziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Müller

Fünf Kempener Altstadt-Gastronomen laden für Freitag und Samstag zum so genannten Walking-Dinner ein. „Eine Corona-Idee – wir wollen die Kempener in dieser schweren Zeit wieder für unsere Erlebnis-Gastronomie begeistern“, sagt Manfred Kohnen vom Le Petit, der die Idee zu der besonderen Gemeinschaftsaktion hatte und damit bei Kollegen auf positive Resonanz stieß. Spontan mit machen nun neben Le Petit die Restaurants Ercklentz, Ela, Kemp’sche Huus, das Bistro Falko sowie das Weinhaus Straeten.

„Walking-Dinner“ ist wörtlich mit Essen-Gehen zu übersetzen: Der Gast holt sich seinen Aperitif im Falko, spaziert damit zum Ela, wo die Vorspeise wartet. Weiter geht’s zum Kemp’sche Huus und zum Le Petit, wo die Köche Kulinarisches anbieten. Abschließend serviert das Ercklentz ein Dessert. Damit das Walking-Dinner nicht zu trocken gerät, schenkt das Weinhaus Straeten Weine aus. „Wer eine andere Reihenfolge bevorzugt oder das Dinner auf beide Tage verteilen will – alles ist möglich“, betont Manfred Kohnen.