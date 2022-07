Düsseldorfer Altstadt​: McDonald’s-Filiale am Bolker Stern geschlossen​

McDonald’s-Filiale am Bolker Stern geschlossen

Düsseldorf Seit 46 Jahren hat McDonald’s am Bolker Stern in der Düsseldorfer Altstadt Burger und Pommes verkauft. Jetzt ist dort Schluss, die Filiale wurde geschlossen.

Beinahe fünf Jahrzehnte hat die amerikanische Fast-Food-Kette am Bolker Stern in der Düsseldorfer Altstadt Burger und Pommes verkauft. Am 13. Juli war dort letzter Verkaufstag, jetzt ist die Filiale geschlossen. Grund dafür ist nicht etwa, dass die Geschäfte nicht laufen würden, vielmehr wurde es dort zu eng.