Hochwasser-Jahrestag : Beyenburger laden zum „Flut(gedenk)fest“ ein

Wuppertal / Radevormwald Die Ortschaft war vom Hochwasser stark getroffen worden. Am Samstag soll es ein großes Dankeschön für Helfer und Betroffene geben.

Am 15. Juli 2021, als der Pegel der Wupper und ihrer Zuflüsse allmählich sank, gingen die Gedanken vieler Radevormwalder auch nach Beyenburg, denn der Nachbarort flussabwärts war von der Flut schwer getroffen worden. Die historische Altstadt am Fuße des von der Wupper umflossenen Bergsporns wurde überflutet. Spenden in sechsstelliger Höhe kamen für die Betroffenen zusammen. Und auch viele der Sachspenden, die von Bürgerinnen und Bürgern aus Radevormwald zur Verfügung gestellt wurden, kamen den Menschen in Beyenburg zugute.

Die Menschen in der Ortschaft wollen am kommenden Samstag, 16. Juli, in Alt-Beyenburg mit einem „Flut(gedenk)fest“ an die schweren Tage im vergangenen Jahr erinnern, aber auch allen Einwohnern, Freunden und Unterstützern danken. Es soll tatsächlich – trotz des ernsten Hintergrundes – ein Fest werden, mit Kaffee und Kuchen, kühlen Getränken, Gegrilltem, einem Cocktail-Stand und ab 19 Uhr mit Live-Musik. Ein Enten-Rennen, Karaoke, eine Hüpfburg, Kinderschminken und Torwandschießen sorgen für Spaß und Unterhaltung. Im Kapellengebäude am Kloster werden Aquarelle ausgestellt.