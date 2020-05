Vatertag in Korschenbroich : Ungewohnte Ruhe an der Bolten-Brauerei

Korschenbroich An Christi Himmelfahrt war deutlich weniger los als in den Jahren zuvor. Zwar war der Picknickbiergarten voll besetzt. Wegen der Corona-Schutzmaßnahmen jedoch nur mit 200 statt 2000 Gästen. Die Schützen helfen sich derweil mit einem Video.

So richtige Vatertagsstimmung herrschte in den Korschenbroicher Ausflugszielen an Christi Himmelfahrt nicht. Und wer unterwegs war, hielt sich zumeist an die Abstandsregeln.