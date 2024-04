Heimatverein Korschenbroich lädt ein Ausstellung „Ins rechte Licht gerückt“ im Kulturbahnhof

Da diese Geschichten in einer Dauerausstellung neben all den anderen Ausstellungsstücken manchmal untergehen können, haben Mitglieder des Heimatvereins Korschenbroich ihre Lieblingsobjekte ausgewählt, und diese werden nun „Ins rechte Licht gerückt“. So lautet denn auch der Titel der neuen Ausstellung, die am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr eröffnet wird.