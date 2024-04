Erster Feierabendmarkt 2024 in Korschenbroich Aprilwetter sorgt für weniger Andrang an Streetfood-Ständen

Korschenbroich · Richtig usselig ist das Wetter beim ersten Streetfood-Feierabendmarkt am Mittwoch. Kalt, nass und nur selten lässt sich die Sonne blicken. Entsprechend war der Andrang beim ersten Feierabendmarkt in diesem Jahr am frühen Abend eher überschaubar.

24.04.2024 , 19:30 Uhr

24 Bilder So war der erste Feierabendmarkt im April 2024 in Korschenbroich 24 Bilder Foto: Markus Rick (rick)

Von Bärbel Broer Redakteurin Lokalredaktion Mönchengladbach