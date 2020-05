Goldhochzeit in Kaarst : An der Bushaltestelle hat’s gefunkt

Das Ehepaar genießt die schönen Dinge des Lebens. Foto: Andreas Woitschützke

Büttgen Auf dem Weg zum Tanztee lernten sich Anna-Maria und Gerd Busch kennen, am 11. Mai feiern sie ihre Goldhochzeit. Für die Gestaltung ihres Ehrentages mit einer Familienfeier im kleinen Kreis sorgen die Töchter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Elisabeth Keldenich

Große Freude bei Anna-Maria und Gerd Busch: Das Ehepaar feiert am 11. Mai seine Goldhochzeit. 1968 lernten sich das Büttgener Mädchen Anna-Maria und Gerd Busch, der aus Oldenburg stammt und später in Neuss aufwuchs, auf dem Weg zum Tanztee an einer Bushaltestelle kennen. Zwei Jahre später wurde der Bund fürs Leben auf dem Standesamt in Büttgen geschlossen, im Jahr danach folgte die kirchliche Trauung in der Büttgener Pfarrkirche Sankt Aldegundis. Nun blickt das Ehepaar auf 50 Jahre „Krieg und Frieden“ zurück, wie die 72-jährige Anna-Maria mit Schmunzeln erklärt.

Die Jubelbraut durchlief nach der Schule eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau bei Heinemann in Neuss und war bis zur Geburt von Tochter Birgit 1972 in diesem Beruf tätig. 1974 komplettierte Tochter Silke die junge Familie. Später jobbte Anna-Maria Busch in diversen Geschäften, bevor sie 1983 das „Haus der Geschenke“ eröffnete und bis zu einer schweren Erkrankung 2012 führte. „Ich habe das immer sehr gerne gemacht und es war eine schwere Entscheidung, mich zurückzuziehen“, sagt sie. Ihre Töchter Birgit Scholz-Busch und Silke Tillner-Felting haben aber den Beruf auch von der Pike auf gelernt und das Geschäft komplett übernommen.