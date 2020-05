Korschenbroicher Parteien : Fraktionen wollen sich gegen Flughafen-Offenlage positionieren

Der Düsseldorfer Flughafen in der Corona-Pandemie. Foto: dpa/Marcel Kusch

Korschenbroich Die Pläne zum Ausbau des Düsseldorfer Flughafens sollen mitten in der Corona-Krise zur Bürgerbeteiligung offengelegt werden. Das kritisieren die Parteien im Korschenbroicher Rat und planen eine gemeinsame Erklärung.

Der geplante Ausbau des Düsseldorfer Flughafens sorgt für Diskussionen. Die Initiative „Bürger gegen Abgase und Fluglärm in Korschenbroich“ (BAF) beklagt sich vor allem darüber, dass die Bürgerbeteiligung während der Corona-Krise stattfindet (wir berichteten). Auch in der Lokalpolitik fehlt hierfür das Verständnis.

In Kaarst spricht sich der Stadtrat kommende Woche wohl für eine Einstellung des Planfeststellungsverfahren aus. In Korschenbroich soll zumindest eine gemeinsame Erklärung gegen den Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung verabschiedet werden. So zumindest antworteten die Hauptausschussmitglieder auf die Frage des BAF-Vorsitzenden Steffen Eckart. Dieser hatte zuvor bereits die Fraktionsvorsitzenden kontaktiert und um Stellungnahme gebeten. Das Ergebnis war laut Eckart eindeutig: Alle Fraktionschefs seien gegen den Zeitpunkt der Offenlage, die meisten sogar generell gegen den Flughafenausbau.