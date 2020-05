50 Jahre verheiratet in Neuwerk : Goldene Hochzeit für Marianne und Georg Schröder

Mönchengladbach Die goldene Hochzeit ist etwas Besonderes. Georg und Marianne Schröder freuen sich trotz der besonderen Zeit auf ihren Ehrentag, um 50 Jahre gemeinsames Leben mit der Familie zu zelebrieren.

Bei Marianne und Georg Schröder ist in dem Sprichwort „den Nagel auf den Kopf getroffen“ ein gewisses Fünkchen Wahrheit enthalten. Am Freitag, 8. Mai, feiert das Paar aus Neuwerk Goldhochzeit und zelibriert dabei 50 Jahre gemeinsames Leben.

Die gelernte Näherin lernte den Schreinergesellen 1967 bei Schreinerarbeiten in ihrem Elternhaus kennen. „Mein älterer Bruder kannte ihn vom Kampfsport Verein“, erzählt Marianne Schröder. Von diesem Moment an, verbrachten sie viel Zeit miteinander. „Er wohnte damals in Hermges und ich in Neuwerk. Wir sind den Weg immer zu Fuß gegangen. Da haben wir viele intensive Gespräche führen können und hatten Zeit uns gut kennenzulernen“, sagt Marianne Schröder.