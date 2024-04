Denkmalschutzbeauftragter in Korschenbroich „Ich riskiere alles, wenn ich von einer Sache überzeugt bin“

Gäbe es eine Stellenbeschreibung für den ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalschutz in Korschenbroich, so müsste sie wohl in etwa so lauten: Neben Kenntnissen im Denkmalschutz sollte die Person hartnäckig, konfliktfähig, resolut und überzeugend sein. Zudem sollte sie – auch persönliche – Angriffe aushalten können. Auf Günter Thoren trifft diese Beschreibung zu. Seit 2017 ist er bereits ehrenamtlicher Beauftragter für Denkmalschutz. Nun hat ihn der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege einstimmig für weitere fünf Jahre in dieses Ehrenamt berufen.