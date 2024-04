Stadtorchester Korschenbroich lädt ein Pop, Rock und viele Ohrwürmer beim Frühlingskonzert

Instrumente wie Tuba, Horn oder Klarinette bringt man erst einmal weniger mit Rock- oder Pop-Musik in Verbindung. Das Stadtorchester Korschenbroich will beim Open-Air-Musikfrühling Ende April unter Beweis stellen, dass Blasmusik durchaus rocken kann. Aktuell sind während der Proben des Stadtorchesters aus der Aula des Gymnasiums Korschenbroich unter anderem Melodien von Elvis Presley, dem King of Rock ‘n‘ Roll, zu hören.