Goldhochzeit in Mönchengladbach : Es war Liebe auf den ersten Blick

Mönchengladbach Am 5. Mai 1970 gingen Ruth und Uwe Schönfelder den Schritt in eine gemeinsame Zukunft. Jetzt feiern sie Goldhochzeit – auf eine Fete mit Familie, Freunden und Bekannten müssen sie allerdings zunächst verzichten.

Bis zur Hochzeit auf dem Standesamt am 5. Mai 1970 verging dann noch ein knappes halbes Jahr. „Wir haben bei meinen Schwiegereltern in Oldenburg in einer Wohnung gewohnt“, erinnert sich Uwe Schönwälder. 13 Jahre verbrachte das Paar in Oldenburg. Dann zog es ihn wieder in seine Heimat an den Niederrhein. In Odenkirchen haben sie zusammen mit ihrer Tochter Wurzeln geschlagen. Seine Frau gewöhnte sich schnell an ihre neue Heimat und arbeitete 36 Jahre im Krankenhaus Bethesda als Krankenschwester im Nachtdienst.