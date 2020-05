Korschenbroich fehlen drei Millionen Euro : Corona-Krise belastet städtische Finanzen

Korschenbroich In Folge der Corona-Pandemie fehlen Korschenbroich rund drei Millionen Euro. Ein Großteil des Geldes kann wohl nachträglich kompensiert werden. Weitere Kosten dürften allerdings folgen.

Dabei geht es um die 2,6 Millionen Euro, die im Bereich der Gewerbesteuer an Vorauszahlungen ausgesetzt wurden. Sie könnten im Rahmen einer Spitzabrechnung in den kommenden Jahren zu einem Großteil nachgezahlt werden, hofft die Stadt. Anders dürften es sich mit den Corona-bedingten Mindererträgen und Mehraufwendungen verhalten, die laut Stadt bislang 260.000 Euro umfassen. Hinzu kommen noch einmal 60.000 Euro, die, Stand Montag, für Schutz- und Hygienemaßnahmen aufgewendet wurden.

Positiv könnte sich ein Gesetz auswirken, dass derzeit noch auf Landesebene beraten wird. Ziel des Gesetzentwurfs sei es laut Stadt, die pandemiebedingten Finanzschäden in den kommunalen Hauhalten über ein außerordentliches Ergebnis im Jahresabschluss zu isolieren. In der Bilanz würden diese dann über einen gesonderten Posten aktiviert, der über 50 Jahre abgeschrieben werden kann. Das ist vor allem wegen der besonderen Regeln entscheidend, denen Korschenbroich als Stärkungspakt-Kommune unterliegt.

Als weitere Entlastung müssten in diesem Jahr zudem weniger Controlling-Berichte vorgelegt werden. Mit diesen wird normalerweise geprüft, ob die Vorgaben des Stärkungspaktes eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand könne die Stadt zudem mit zusätzlichen Mitteln von knapp 1,5 Millionen Euro rechnen. Das geht aus Plänen des Landes hervor, laut der vorhandene finanzielle Mittel aus dem Stärkungspakt an die jeweiligen Kommunen verteilt werden sollen. Der Betrag soll laut Stadt in zwei Raten in diesem und im kommenden Jahr fließen.