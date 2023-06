Über 30 Grad angekündigt Tipps für das Hitze-Wochenende im Kreis Kleve

Wandern am Wasser Immer eine gute Idee ist es, Schatten zu suchen. Und den findet man auf den zahlreichen Wander- und Spazierwegen in den Waldgebieten des Kreises Kleve. Manche Wege führen auch am Wasser vorbei. So etwa der Nierswanderweg. Schöne Einstiegspunkte, um Abschnitte des Weges zu laufen, bieten sich etwa am Kloster Graefenthal in Goch oder am Tiergarten in Weeze. Natürlich hat auch der Reichswald viele Möglichkeiten zu bieten – etwa bei den Sieben Quellen in Kranenburg, wo sich Wald und Wasser verbinden. Ein guter Startpunkt ist der Parkplatz Sieben Quellen an der Römerstraße.