Forderung von Initiative Benötigt Kleve einen Platz der Kinderrechte?

Der Kinderschutzbund fordert einen Platz der Kinderrechte in Kleve. „Es ist notwendiger denn je, einen Platz der Kinderrechte einzurichten“, sagt Andrea Münnekhoff, Mitglied des Vorstandes des KSB Kleve. In mehr als fünfzig Städten und Gemeinden in Deutschland sei bereits ein solcher Platz für Kinderrechte eingerichtet worden, so der Verein. Münnekhoff ist überzeugt, mit diesem Vorhaben den Rechten der Kinder die notwendige Aufmerksamkeit auch in der Kreisstadt schenken zu können.