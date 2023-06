Polizei warnt Betrugsmaschen Falsche Telekommitarbeiter und Kanalarbeiter im Kreis Kleve unterwegs

Zwei Fälle in Kleve und Uedem zeigen, wie schnell man an der Nase herumgeführt werden kann. Am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr verwirrte ein Mann eine 84-jährige Frau damit, dass er angeblich Arbeiten an einem der Abwasserdeckel auf der Straße Ostwall dürchführen müsste. Er erzählte der Frau, dass das bedeutete, dass das Wasser im Haus der Seniorin abgestellt werden soll. Die Seniorin ließ in also ahnungslos in ihre Wohnung und schloss die Tür hinter ihm. Der Unbekannte suchte mit ihr das Bad und den Keller des Hauses auf und verschwand danach direkt wieder von der Örtlichkeit. Der älteren Dame kam das Geschehen sehr merkwürdig vor, sie rief die Polizei. Als sie dann in ihr Schlafzimmer kam, sah sie, dass Bargeld gestohlen wurde. Die Frau beschrieb den Mann als schlank und ungefähr 1,85m groß. Er hatte eine graue Kappe auf. Zeugen mit eventuellen Hinweisen zum Sachverhalt sollen sich bei der Kriminalpolizei Goch unter 02823 1080 melden.