Für besseres Wasser Roboter-Würmer gegen die Algenpest im Spoykanal

Am Ende kommen die Roboter-Würmer zuhauf. Sie sollen sich in die Sohle des Kanals bohren wie Wattwürmer, sie sollen ihn aufwühlen wie die Sandwürmer im Science-Fiction-Roman, sie sollen mehr Sauerstoff einbringen und sollen dafür sorgen, dass das Wasser besser wird im Spoy-Kanal. Sie werden dafür sorgen, dass die Algen verschwinden. Und dass letztlich der Truxor 5000, jenes Boot, das bis jetzt die Algen aus dem Wasser fischt, arbeitslos wird. Das ist die Idee von William Megill, Professor für Robotik, Bionik und Sensorik und Direktor des FabLab.blue an der Hochschule Rhein-Waal (HSRW).