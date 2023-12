Bravo-Rufe im Publikum So war der Spark-Konzert in der Klever Stadthalle

Beim letzten Reihenkonzert des Jahres in der Stadthalle Kleve erwiesen sich „Spark – die klassische Band“ und Countertenor Valer Sabadus als Publikumsmagnet. Andrea Ritter (Blockflöten), Daniel Koschitzki (Blockflöten, Melodica), Stefan Balázsovics (Violine, Viola), Victor Plumettaz (Violoncello) und Christian Fritz (Klavier) traten mit Sabadus vor nahezu ausverkauften Reihen auf und ließen in Kleve bereits zum vierten Mal den Funken überspringen. Dabei ging es in „Closer to paradise“ um Sehnsucht: Die schöne, vorfreudige und hoffnungsvolle ebenso wie die todeswehe, ins Dunkle treibende – immer hin zum Paradies. In vier Akten widmeten sich die Ausführenden jeweils einer Sprache und Epoche: „Aure dolci intorno a me“, „La voix douce“, „Auf Schwingen der Nacht“ und „Dream und Devotion“ verwoben die Musik Antonio Vivaldis mit der Gabriel Faurés, Robert Schumann mit Rammstein und Chiel Meijering sowie Martin Gore. Von barocken Arien bis zur Avantgarde und Rockmusik also eine weite Spanne, alles eigene Arrangements und Bearbeitungen, Neuinterpretationen oder -kompositionen. Und weil jedes Stück, jeder Schritt von einem zum nächsten, jeder Übergang so durchdacht und wohlfeil war, ließe sich hier auch jede Interpretation einzeln hervorheben: jene mit Countertenor Sabadus, der in Händels „Augelletti, che cantate“, Vivaldis „Vedrò con mio diletto“, Weills „Youkali“ und Schumanns „In der Fremde“ kraftvoll, voluminös, farbenreich, technisch sauber und mühelos vortrat.