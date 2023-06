Ende gut, alles gut Die Bilanz des Oberligisten 1. FC Kleve

Wie steht es um die mannschaftliche Geschlossenheit? Sie war auch in dieser Saison wieder Trumpf. Zu selten in der Hinrunde, dafür umso deutlicher in der Rückrunde. Die Achse um Spieler wie Fabio Forster, Niklas Klein-Wiele, Nedzad Dragovic, Tim Haal, Mike Terfloth, Pascal Hühner oder Ahmet Taner, die seit Jahren steht, gibt dem Team Halt. In der Winterpause wurden offenkundig die Sinne der Führungsspieler geschärft, ab dem Frühjahr gaben die Protagonisten wieder stärker die Richtung vor. Und so gab es in der Rückrunde kaum ein kampfstärkeres Team als den 1. FC Kleve. Die Routiniers spielen bereits so lange am Bresserberg, dass sie es mit ihrem Ehrgefühl wohl kaum hätten vereinbaren können, den Gang in die Landesliga anzutreten. Diese Identifikation mit dem Klub kann entscheidend sein.