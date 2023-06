Kreispokal-Wettbewerb Drei Pokale und ein Dämpfer für Klever Nachwuchs

Beim Finalturnier um den Prima-Giro-Cup – dem Junioren-Pokalwettbewerb des Fußball-Kreises Kleve/Geldern – war nur eine Mannschaft in der Lage, den Nachwuchs des 1. FC Kleve zu ärgern. Im Finale der A-Junioren ließ der „goldene Jahrgang“ der Sportfreunde Broekhuysen noch einmal erkennen, weshalb er in der abgelaufenen Saison ungeschlagen Meister in der Leistungsklasse geworden ist. Die Talente aus dem Dorf bei Straelen, von denen gleich sechs Spieler zur kommenden Saison in den Bezirksliga-Kader aufrücken, waren von Beginn an klar überlegen und behielten auch in der Höhe verdient mit 5:1 (2:0) die Oberhand. Nils Lachmann (9.) und Nick Ernst (14.) sorgten vor mehr als 400 Zuschauern auf der Kevelaerer Sportanlage Scholten zunächst für eine frühe 2:0-Führung gegen den favorisierten Tabellendritten der Grenzlandliga. Nach der Pause erzielte Zeon Kern den Klever Anschlusstreffer (51.). Doch erneut Nick Ernst (55.), Tobias Maaßen (60.) und Jeremy Pasch (86.) machten den nächsten Triumph der Sportfreunde perfekt.