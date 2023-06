Scheidung meistens nach 16 Jahren Im Kreis Kleve halten die Ehen länger

Wer auf die Daten schaut, bekommt den Eindruck, dass Ehen im ländlichen Raum offenbar länger halten als in der Stadt. Am kürzesten waren Ehepaare bei ihrer Scheidung im Jahr 2022 in Duisburg (13,8 Jahre) verheiratet. Die längsten Ehedauern bis zur Scheidung wurden im Hochsauerlandkreis (16,7 Jahre), im Kreis Coesfeld (16,9 Jahre) und im Rheinisch-Bergischen Kreis (17,0 Jahre) ermittelt.