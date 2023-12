Neujahr im Kreis Kleve Silvester-Tipps für Kurzentschlossene

Wer sich schon früh in feierliche Stimmung bringen will, für den kommt vielleicht die Veranstaltung des „FoodieVersum“-Genuss-Studios in Rees in Frage. „Daydrinking“ heißt die Veranstaltung, für die noch einige Plätze frei sind. Aber natürlich geht es in Rees nicht nur um das Trinken, sondern es stehen auch Musik und Tanz auf dem Programm. „Es wird eine entspannte Küchenparty mit bis zu 40 Gästen. Man kann sich mit Freunden bei uns treffen oder hier neue Leute kennenlernen“, sagt Christina Gerads. Das Essen kommt im „FoodieVersum“ natürlich aus der hauseigenen Küche, geplant sind einige Snacks, die im Eintrittspreis von 15 Euro enthalten sind. Getränke kosten extra. Tickets können bei Christina Gerads reserviert werden, Tel. 0176 48090177 oder per E-Mail an chrissi@foodieversum.de.