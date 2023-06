Jetzt wird es richtig warm Super Sommer-Wetter am Wochenende in NRW erwartet

Jetzt wird es richtig warm: Wenige Wochen vor dem Start der Sommerferien stimmt das Wetter in Nordrhein-Westfalen an diesem Wochenende mit Sonne und Hitze auf den Urlaub ein. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Samstag um die 30 Grad für weite Teile von NRW. „Im Rheinland sind die Chancen am höchsten“, sagte eine Meteorologin am Dienstag. Sie erwartet, dass am Samstag hier die 30 Grad erreicht und vielleicht leicht überschritten werden.