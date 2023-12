Ein Blick auf die Konkurrenz So stehen die Chancen für die Landesgartenschau in Kleve

Im Bewerbungsverfahren um die Landesgartenschau 2029 hat die Stadt Kleve einen Konkurrenten weniger. Ein Ratsbürgerentscheid stoppte nämlich nun die Pläne in Verl. Knapp 10.000 Menschen stimmten per Brief ab, 69 Prozent lehnten die Pläne ab. Der Stadtrat hatte sich für die Abstimmung ausgesprochen, „weil die Bewerbung um die Durchführung von zentraler Bedeutung für Verl“ sei. In Kleve ist ein Bürgerentscheid nicht geplant. Dafür fehlt auch die Zeit: Gibt der Rat im Februar Grünes Licht für das von der Verwaltung erstellte Konzept (40 bis 80 Seiten), müssen die Bewerbungsunterlagen schon bis März gen Düsseldorf geschickt werden.