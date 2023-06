Motorradfahrer aus Uedem kommt von der Straße ab Biker in Kervenheim schwer verletzt

In einer leichten Rechtskurve kurz vor der Einmündung zum Bleicksweg wollte der Motorradfahrer einen Wagen überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er während des Überholvorgangs allerdings von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Motorrad links in den Grünstreifen neben der Straße. Nach rund 30 Metern fuhr er an der Einmündung zum Bleicksweg gegen ein Verkehrsschild, stürzte und landete in einem Feld. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu, ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik. Die 32-jährige Autofahrerin aus Kevelaer, die am Steuer des Pkw saß, blieb unverletzt.